“كلنا بعزك وقفنا” راشد الماجد يتغنى بالوطن

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح الفنان السعودي راشد الماجد أغنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ90 لليوم الوطني السعودي. وحملت الأغنية اسم “كلنا بعزك وقفنا”، والتي بدأت إذاعتها عبر الوسائل الإذاعية المختلفة. الأغنية الجديدة تحمل كلمات الشاعر أحمد العلوي وألحان وليد الشامي وتوزيع زيد نديم. وتقول كلمات الأغنية: ” لا هان راسك يا وطننا وما تهزك أي ريح Advertisements كلنا بعزك وقفنا فوق ذم أو مديح تحلف العالم لأرضك أنها واحة للسلام”. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن إحياء راشد الماجد حفلاً غنائياً تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90، وذلك اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر بالصالة الخضراء في الدمام.

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