رومانسية ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الممثل المصري أحمد العوضي صورة جديدة تجمعه بزوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابه في انستغرام، وذلك بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشور الذي نشره النجم الذي يكشف فيه عن فارق العمر بينهما.

وظهر أحمد العوضي في الصورة وهو يحتضن زوجته خلال وجودهما في أحد المطاعم في مصر برفقة مجموعة من الأصدقاء.

وانهالت التعليقات على الصورة التي تظهر رومانسية الثنائي وحصدت عدداً كبيراً من إعجاب الرواد.

وكان الممثل المصري قد أثار الجدل بعد أن حذف منشوراً شاركه عبر فيسبوك كشف فيه عن أن فارق العمر بينه وبين زوجته هو 6 سنوات فقط وليس كما يردد البعض أنه يصل إلى 10 سنوات، وأوضح أنه لا يهتم بهذا الفارق حتى ولو أكثر من ذلك.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد العوضي كان من خلال مسلسل “شديد الخطورة” الذي شارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى ورياض الخولي وهادي الجيار ومحمود حجازي وناهد رشدي وغيرهم وهو من تأليف محمد سيد بشير.