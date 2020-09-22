قبل ساعات من حفلها في السعودية.. أحلام تلتزم بإجراءات الوقاية من كورونا بهذه الطريقة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة الإمارتية أحلام، على صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة التقطت لها في مدينة جدة حيث تعتزم إقامة حفلها اليوم الثلثاء 22 أيلول (سبتمبر) 2020.

وظهرت وهي تضع غطاء الرأس والكمامة على فمها وأنفها. وأكدت من خلال التعليق التزامها بالإجراءات التي يجب اتباعها من أجل الوقاية من خطر التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد. وفي هذا السياق علقت: “ملتزمون بالتباعد وملتزمون بكل الاحترازات خليكم مثلنا وربنا الحافظ وصلنا جده ام الرخا والشدة”.

وتفاعل معها الكثيرون متمنين لها النجاح في حفلها ومعربين عن اشتياقهم لسماع اغنياتها بطريقة مباشرة. وفي المقابل تذكر آخرون الكمامة الماسية التي تم نشر صورة لها على سبيل المزاح في وقت سابق والتي نسبت إليها وأحدثت ضجة كبيرة على المواقع.

يشار إلى ان أحلام كانت قد أعربت عن شوقها للقاء محبيها في جدة من خلال تعليق نشرته على حسابها على “إنستغرام” حيث كتبت: “إنتو حاجة خطيرة وحشتوني يا أهل جدة وأهلي في السعودية كلكم”.