محمد عبده وعيضة المنهالي يجتمعان في حب السعودية والإمارات

اجتمع الفنان السعودي محمد عبده و"صوت الإمارات" الفنان عيضة المنهالي بعمل وطني غنائي حمل عنوان "من بيننا عهد" أظهر عمق العلاقات بين السعودية والإمارات، التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار، مؤكدين من خلال الصوتين الكبيرين في عالم الأغنية الخليجية مختلف أنواع المحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وجاء في كلمات الأغنية: "من دار زايد لاهل العوجا سلام.. لديار بو تركي سليل أمجادها.. إلى المليك الما يضيم ولا يضام.. نور الجزيرة حزمها وعمادها.. لدار بو سلطان لي ع المجد حام.. منّا التراحيب سبقت عدّادها.. بوخالد محمد ليا أمّر وقام.. لبت معه كل الأمم وأسيادها".

وعرض العمل الوطني الضخم "من بيننا عهد" من خلال فيديو كليب صور خصيصاً من إنتاج وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية وإخراج ماجد العيسى، بعد أن كتب الكلمات الشاعر سيف كميدش الكعبي، ولحنها محمد الأحمد.

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والأغنية من توزيع فهد سواح، وقام بأداء صوت "الحوربة" صالح عبدالواحد، بمشاركة مجموعة كورال الإمارات، وكورال شباب السعودية.

وطرح العمل عبر قناة عيضة المنهالي الرسمية في موقع يوتيوب، وعبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي.



