شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر وجميلة عوض الأم والابنة للمرة الثانية فى "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة نجلاء بدر تصوير مشاهدها فى حكاية "أبيض وردى" أو "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، حيث لم يتم الاستقرار على الاسم النهائى للحكاية حتى الآن، وتقدم نجلاء بدر شخصية والدة جميلة عوض خلال الأحداث التي تدور حول فتاة تعاني من ضغوط المجتمع ونظرته السلبية لها.

وتسجل حكاية "أبيض وردى" العمل الثانى الذى يجمع نجلاء بدر وجميلة عوض بعد مسلسل "جريمة شغل" الذى تم تقديمه فى عام 2016، وكذلك المرة الثانية التي تجسد فيها نجلاء بدر والدة جميلة عوض بعدما قدمت هذا الدور في نفس العمل الذى شارك فى بطولته قصى خولى، منى واصف، أمل عرفة، جيسى عبده، نادين الراسى، فراس سعيد.



نجلاء بدر وجميلة عوض

حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، فراس سعيد، باسم مغنية، سلوى محمد على، والحكاية هى السادسة والأخيرة من مسلسل "إلا أنا" الذى تقف على انتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة dmc

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.