شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء يكررون تعاونهم مع نفس فريق عمل مسلسلاتهم الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أماكن التصوير حالياً حركة كبيرة بالنسبة لمسلسلات الـoff sessions المنتظر عرضها فى الموسم الشتوى، حيث تدخل 3 أعمال جديدة البلاتوهات خلال الشهر الجارى، واللافت للانتباه أبطال هذه المسلسلات هم نفسهم الذين تنافسوا فى الموسم الشتوى الماضى وهم محمد رجب وأحمد رزق وأحمد صلاح حسنى، واللافت أيضاً هو اعتمادهم على فريق عمل مسلسلاتهم الأخيرة لتكرار النجاح سوياً بعدما وجودوا الكيماء فى التعاون بينهم.

البداية بالفنان محمد رجب يتعاون مع السيناريست أحمد عبد الفتاح والمخرج إسماعيل فاروق فى مسلسله الجديد "ضربة معلم" الذى انطلق تصويره هذا الأسبوع، وذلك بعد نجاح الثلاثى فى "الأخ الكبير" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، ويشارك في بطولة العمل مى سليم ورانيا فريد شوقى ورياض الخولى ومحمد نجاتى وهاجر أحمد.



محمد رجب

نفس الأمر بالنسبة للفنان أحمد صلاح حسنى الذى يعمل على التحضير لمسلسل جديد مع نفس فريق عمل مسلسله الأخير "ختم النمر" الذى خاض به أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية وتم عرضه فى شهر يناير الماضى، حيث يتعاون مع المؤلف محمد عبد المعطى والمخرج أحمد سمير فرج بينما تشاركه البطولة الفنانة ايمان العاصى.



احمد صلاح حسنى

أما بالنسبة للفنان أحمد رزق فقرر تكرار تعاونه مع المخرجة شيرين عادل فى مسلسله الجديد "فى يوم وليلة" بعدما قدما سوياً مسلسل "بخط الايد" في شهر يناير الماضى أيضاً بينما اختار مؤلف مختلف وهو مصطفى جمال هاشم، فيما يشارك فى بطولة العمل أيتن عامر وداليا مصطفى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله وولاء الشريف ومحمد مهران.