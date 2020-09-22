ريهام حجاج.. تبرعت بمليون جنيه وتزوجت طليق فنانة مشهورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها، اليوم، الموافق 22 سبتمبر الجاري.

ريهام حجاج ولدت في مدينة ميلانو بإيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام، وبدأت مشوارها الفني من خلال فيلم "سفاري" عام 2011، بطولة أحمد بدير، رامز أمير، إيهاب فهمي، علاء مرسي.

في هذا التقرير نعرض لكم حكايات ريهام حجاج:

أعمالها التليفزيونية

شاركت الفنانة ريهام حجاج في عدة مسلسلات أبرزها "أزمة سكر"، "رقم مجهول"، "كاريوكا"، "نقطة ضعف"، "هبة رجل الغراب"، "سجن النسا"، "يونس ولد فضة"، "كارمن"، آخرهم "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي.

أعمالها السينمائية

قدمت ريهام أفلامًا منها "وبعد الطوفان" عام 2012، ثم "واحد صعيدي" في 2014، "سوء تفاهم"، "كريم الكينج"، "يوم مالوش لازمة"، "سطو مثلث"، "القرد بيتكلم"، "رغدة متوحشة" في 2018.

شائعة إصابتها بكورونا

أعربت الفنانة ريهام حجاج، عن استيائها من الشائعات التي طالتها مؤخرًا، وآخرها شائعة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وزعم إقامتها إحدى الحفلات التي انتقلت من خلالها العدوي لأشخاص آخرين.

وقالت ريهام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "ON E"، إنها قررت الرد على الشائعات بعد شعورها "بسخافة خوض الناس في الحديث عن حياتها الشخصية".

وأضافت: "أرجو عدم نشر الشائعات والأكاذيب، فأنا لم أقيم أي حفلات لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد، وأنا وأسرتي بصحة جيدة.

تبرعها لوزارة الصحة

دعم عدد من الفنانين الدولة، وخصوصًا وزارة الصحة والسكان بمبالغ مالية في مواجهتها ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، لقيمة تبرعات الفنانين للوزارة.

ومن بين هؤلاء المتبرعين، الفنانة ريهام حجاج، التي تبرعت بمبلغ مليون جنيه مصري.

هجوم من رواد تويتر

تداول عدد من رواد موقع تويتر، هاشتاج "ريهام حجاج ممثلة فاشلة"، في فبراير 2020.

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وتفاعل قطاع كبير من الجمهور مع "الهاشتاج"، بينما تساءل آخرون عن سبب تداوله في هذا التوقيت دون مبرر.

وكان من بين التعليقات: "هي عملت إيه"، و"هو الكلام على إيه حد يفهمني"، و"مين بقى ريهام حجاج"، وغيرها من التعليقات.

ووجه بعض المغردين أصابع الاتهام لإحدى الفنانات، قالوا إنها وراء الهاشتاج، إذ علق عدد منهم "هو ده هاشتاج ولا كيد نسا"، و"ربنا يكفينا شر كيد النسا لما يطلع تريند في تويتر"، وغيرها.

زواجها من محمد حلاوة

في يناير 2019، نشرت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، صورة لخبر نُشر على أحد المواقع الالكترونية يؤكد زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وجاء في الخبر أن ريهام تزوجت من حلاوة رسميًا وشرعيًا بعد طلاقه هو وياسمين، والذي تم قبل عام تقريبًا، مشيرًا إلى أن ريهام لم تكن السبب في طلاق الأخيرة

جدير بالذكر أن ريهام حجاج حرصت على إغلاق خاصية التعليقات على الصورة التي نشرتها في ذاك الوقت.

حملها

في نوفمبر 2019، تعرضت الفنانة ريهام حجاج لشائعات عن حملها من رجل الأعمال محمد حلاوة.

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة لها عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، حتى انهالت تعليقات الجمهور التي تسألها عن حملها.

وحرصت "ريهام"، على الرد على العديد من التعليقات بالنفي، فردت على تعليق "بقولها.. لأ مش حامل"، ثم عادت وردت على تعليق آخر قائلة: "أقسم بالله ما حامل"

علاج الأطفال

أعلنت الفنانة ريهام حجاج، في أغسطس 2019، عن استعدادها لعلاج عدد من مرضى الأطفال غير القادرين أهاليهم على علاجهم.

كتبت ريهام، عبر حسابها على "إنستجرام": "اللي عنده لاقدر الله طفل مريض ومش قادر على علاجه يكتب باختصار الحالة والمبلغ المطلوب في تعليق، هيتم اختيار عشوائي لعدد من الحالات وهبعتلهم رسالة للتواصل معاهم، ربنا يشفى كل أطفالنا يا رب".

وأضافت: "في ناس بعتتلي رسايل إنها مش عايزة تكتب تعليق.. اللي مش عايز يكتب تعليق، يبعت رسالة وأنا هقراها".

مناسك العمرة

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورا، عبر خاصية "الاستوري" علي حسابها بموقع "إنستجرام"، في أثناء أداء مناسك العمرة برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، في 2019.

وظهرت ريهام مع زوجها في الصور، وكانت ترتدي عباءة وحجاب.