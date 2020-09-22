تراند اليوم : مشادة بين مذيعة الجزيرة و وسيم يوسف: نظرت لصورة حسابك فعرفت من هو ربك

اندلعت مشادة بين مذيعة الجزيرة غادة عويس والداعية الإماراتي المثير للجدل وسيم يوسف بعد شرعنته للتطبيع.

وقال يوسف في تغريدة عبر تويتر: قال أية الله اليسوع المسيح عليه السلام .. . "لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ".

و ردت عليه قائلة: بعد الإسلام واليهودية تجارة بالمسيحية ويا ليته كتب الآية كاملة: {ثم أخذه إبليس إلى جبل عال جدا،وأراه جميع ممالك العالم ومجدها.وقال له: أعطيك هذه جميعها إن سجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان،لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد} .

وأضافت ساخرة: يكفي ان نرى صورة بروفايلك لنعرف من هو ربك.

ويضع وسيم يوسف صورة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد كصورة شخصية له على تويتر.

