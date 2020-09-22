تراند اليوم : مشادة بين مذيعة الجزيرة و وسيم يوسف: نظرت لصورة حسابك فعرفت من هو ربك

اندلعت مشادة بين مذيعة الجزيرة غادة عويس والداعية الإماراتي المثير للجدل وسيم يوسف بعد شرعنته للتطبيع.
ويضع وسيم يوسف صورة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد كصورة شخصية له على تويتر.
وقال يوسف في تغريدة عبر تويتر: قال أية الله اليسوع المسيح عليه السلام .. . "لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ".
و ردت عليه قائلة: بعد الإسلام واليهودية تجارة بالمسيحية ويا ليته كتب الآية كاملة: {ثم أخذه إبليس إلى جبل عال جدا،وأراه جميع ممالك العالم ومجدها.وقال له: أعطيك هذه جميعها إن سجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان،لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد} .
وأضافت ساخرة: يكفي ان نرى صورة بروفايلك لنعرف من هو ربك.
ويضع وسيم يوسف صورة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد كصورة شخصية له على تويتر.