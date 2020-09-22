هندي يفتح بطن زوجته الحبلى بآلة حادة لمعرفة جنس المولود

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 09:14 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أصبح معرفة جنس المولود في الوقت الحالي سهل جدا بفضل التقدم التكنولوجي ، ولكن في حادثة غريبة أقدم رجل على فتح بطن زوجته ليعرف جنس المولود القادم .

اعتقلت الشرطة في شمال الهند رجلا بعد أن بقر بطن زوجته الحبلى بمنجل مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة ومقتل جنينها الذي كان ذكرا وذلك حسبما قالت الشرطة وأقارب المرأة.

وأضافت الشرطة في بوداون بولاية أوتار براديش، في أعقاب الاعتداء الذي وقع يوم السبت، إن الزوجة ترقد في العناية المركزة في مستشفى بالعاصمة نيودلهي.

وقال شقيقها جولو سينغ إن الاعتداء وقع بسبب رغبة الزوج في معرفة جنس الجنين. وللزوجين خمس بنات.

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وأضاف سينغ لمؤسسة تومسون رويترز “هاجمها بمنجل وشق بطنها قائلا إنه يريد التحقق من نوع الجنين”.

وأوردت قناة NDTV الهندية أن الزوج، الذي تم تحديد هويته على أن اسمه بانالال فقط، وُجِّهت إليه تهم بالاعتداء على زوجته البالغة من العمر 35 عاماً وشق بطنها بآلة حادة، في مدينة بوداون بولاية أوتار براديش الشمالية، يوم السبت 19 سبتمبر/أيلول 2020.

في تصريحات لشبكة الأخبار المحلية، قال برافين سينغ شوهان، وهو مسؤول كبير في الشرطة، إن المرأة الحامل أصيبت بجروح خطيرة في الهجوم. وأشار شوهان إلى أن الزوج محتجز حالياً، فيما لا يزال سبب الهجوم قيد التحقيق.

لكن ومع ذلك فإن عائلة المرأة قالت إن الرجل أب لخمس بنات، ويرغب بشدة في الحصول على صبي. وزعموا أنه شقَّ بطن زوجته؛ لمعرفة ما إذا كانت تحمل صبياً في بطنها هذه المرة أم لا.

في المقابل وبحسب ما ذكرته قناة NDTV، لا تزال المرأة تخضع للعلاج بالمستشفى، وهي في حالة خطيرة. وقالت الشرطة في بيانها، إن الزوجة حامل في الشهر السادس أو السابع.