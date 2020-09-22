مفاجأة من فولكسفاغن لمالكي سيارتها الكهربائية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 09:14 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات عن مفاجأة لمالكي سيارتها الكهربائية في الولايات المتحدة ، ومن المتوقع ان تلاقي المفاجأة قبول كبير .

وقالت شركة فولكسفاغن إنها ستقدم لمالكي سيارتها الكهربائية المتعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (آي دي.4) في الولايات المتحدة خدمة الشحن الكهربائي لثلاث سنوات بدون تكلفة إضافية ولعدد غير محدود من الكيلومترات.

وقالت فولكسفاغن إن زبائنها الذين يستأجرون أو يشترون السيارة الكهربائية التي دشنتها الشهر الماضي يمكنهم استخدام شبكتها في الولايات المتحدة والتي تضم أكثر من 470 محطة للشحن و2000 جهاز للشحن السريع.

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وعائلة (آي دي) هي العمود الفقري لخطة فولكسفاغن الطموحة لتصنيع 1.5 مليون مركبة كهربائية سنويا بحلول عام 2025 .

وقالت مجموعة فولكسفاغن إنها ستنفق حوالي 40 مليار دولار بحلول عام 2024 لزيادة إنتاج سياراتها الكهربائية في أوروبا والصين والولايات المتحدة.

يذكر أن السيارة آي.دي4 هي ثاني سيارة كهربائية من “فولكس فاجن” بعد السيارة الأصغر حجما آي.دي3 ، وتعتبر جزءا من استراتيجية الشركة الألمانية للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية في اعقاب فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدلات العوادم في سياراتها التي تعمل بمحركات الديزل والتي تعرف باسم فضيحة “ديزل جيت” وتفجرت في أيلول/سبتمبر .2015

ومن المتوقع أن يكون مدى السيارة حوالي 500 كيلومتر (420 ميلا) قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية لتنافس سيارات كهربائية من موديل واي من شركة تيسلا الأمريكية وإي ترون من أودي التابعة لمجموعة فولكس فاجن وإي.كيو.سي من مرسيدس الألمانية.