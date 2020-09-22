الأمير تشارلز يحذّر.. “تأثيرات التغيّر المناخي تتخطّى فيروس كورونا بأشواط”

متابعة بتجــــــــــــرد: حذّر الأمير تشارلز، أمس الأحد، من أنّ أزمة التغيّر المناخي سوف “تقزّم” تأثيرات فيروس ##كورونا، مناشداً العالم من أجل العمل على استغلال الجائحة كفرصة للتحرك.
وقال الأمير البريطاني: “بدون تحرك سريع وفوري وبزخم وحجم غير مسبوقين، سوف نخسر فرصة إعادة الوضع الى ما كان عليه من أجل مستقبل أكثر استدامة”.
وستُبث تعليقات الأمير تشارلز ضمن رسالة له، اليوم الإثنين، خلال الافتتاح الافتراضي لأسبوع المناخ في #نيويورك.
وقال وريث العرش البريطاني إنّ الأزمة البيئية ترافقنا منذ سنوات عديدة، لكن تم تصغيرها وانكارها”.
وأضاف: “إنها تتحول الآن وبسرعة الى كارثة شاملة سوف تقزّم تأثيرات فيروس كورونا”.
والأمير البالغ 71 عاماً، والذي أصيب بفيروس كورونا في آذار الماضي، يعد من أقوى المدافعين عن موارد الطاقة المستدامة والعمل ضد التغيّر المناخي
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