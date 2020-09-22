الأزمات تلاحق “بلالين” كندة علوش

متابعة بتجــــــــــــرد: واجه صُناع فيلم “بلالين” أزمات عدة، منذ التحضير له والاتفاق مع الفنانة السورية كندة علوش في آب الماضي على القيام ببطولته.

وبدأت أزمات الفيلم باعتذار الفنان الأردني إياد نصار عن عدم المشاركة في بطولته نظراً لانشغاله خلال المرحلة المقبلة بعدد من الأعمال، أبرزها مسلسل “بين السما والأرض” المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

ولم تنتهِ الشركة المنتجة للفيلم من إبرام باقي التعاقدات مع أبطال العمل خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يشارك في بطولته الفنان باسم سمرة، سوسن بدر، مصطفى خاطر، محمد سلام، وعلا رشدي.

Advertisements

وقد وافق المخرج معتز التوني على تولي إخراج “بلالين” بعد الاعتذار المفاجئ للمخرج عصام عبدالحميد عن العمل، بعد أن تم الاتفاق معه عقب نجاح فيلمه الأخير “الغسالة”.

ويواصل عادل صليب كتابة سيناريو الفيلم، ومن المقرر أن يبدأ تصويره عقب انتهاء كندة علوش من تصوير حكاية “ضي القمر” من مسلسل “إلا أنا” تمهيداً لعرضه في أعياد رأس السنة 2021.

وتعود علوش بفيلم “بلالين” إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، منذ مشاركتها في العام 2017 ببطولة فيلم “الأصليين” بشخصية ماهيتاب، وكان من بطولة ماجد الكدواني، خالد الصاوي، منة شلبي، محمد ممدوح، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.