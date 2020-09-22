شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى تنتهى من تصوير "قبل الأربعين" وتتفرع لـ"فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة داليا مصطفى من تصوير فيلم "قبل الأربعين" الذى يعيدها إلى السينما بعد غياب نحو 12 عاما منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" مع الراحل طلعت زكريا، وجمعت المشاهد بينها وبين معظم فريق العمل فى إحدى الفيلات بمنطقة أكتوبر، منهم الفنانة بسمة وإيهاب فهمى ومعتز هشام واحمد جمال سعيد وآخرون، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفى.

فيلم "قبل الأربعين" من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على ‏رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال ‏التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبو عمر المصرى".

وتعود الفنانة داليا مصطفى من خلال هذا الفيلم ‏إلى السينما المصرية بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنان طلعت ‏زكريا وخالد زكى، والذى تم إنتاجه منذ نحو 12 عامًا تقريبا.‏

وتنتظر الفنانة داليا مصطفى تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "فى يوم وليلة" لتجسد دور البطولة أمام الفنان احمد رزق، حيث يعتمد العمل على 3 بطلات رئيسية خلال الأحداث، وهن أيتن عامر وولاء الشريف وداليا مصطفى، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه فى 45 حلقة معتمداً على التشويق والإثارة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى.