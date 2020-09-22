آخرهم الفيشاوي.. أزمات محمد رمضان مع النجوم عرض مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - مسلسل أزمات الفنان محمد رمضان مع زملائه في الوسط الفني "عرض مستمر"، وهذه المرة حلقة جديدة مع الفنان أحمد الفيشاوي.

بداية أزمة محمد رمضان مع أحمد الفيشاوي كانت مع إعلان الأخير تحضيره لأغنية جديدة تحمل اسم "نمبر 2"، تأتي على طريقة الفيديو كليب، تحمل إسقاطًا على "رمضان" الذي كان قد طرح قبل عامين أغنية تحمل اسم "نمبر وان"، بالإضافة إلى إصراره عبر السوشيال الميديا وفي حواراته على كونه "رقم 1".

وعن أغنية الفيشاوي المنتظرة، قال رمضان في تصريحات لاحقة له مع برنامج "إنسايدر بالعربي": "مفيش حد يعرف يتريق، نمبر وان حلم كل شخص في الحياة، وكل إنسان في أي مجال بالعالم، ومنقدرش نتريق على نمبر 1"، موجها رسالة إلى الفيشاوي، بالقول: "ربنا يوفقك ونمبر 2 تنجح وتبقى شيء عظيم، إزاي تنافسني وأنت بتقول على نفسك نمبر 2 وده اعتراف رسمي أمام العالم كله!".

وذلك قبل أن يكشف محمد رمضان أمس الإثنين، عن أغنية جديدة بصدد طرحها قريبا عبر قناته على "يوتيوب"، وتحمل اسم "الدبابة"، ومن بين كلماتها يقول: "دايما عامل ساسبنس، جامد أنا، تعالى هنا خد درس، جامد أنا، في الغالي أنا إكسلانس، أنا هقدر أيوه جيت، إيه مالك اتخضيت، تشوفني تقول يا ريت، رقم 1 مش تو، واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي أخره معايا صورة".

View this post on Instagram View this post on Instagram ☝🏽😜 #الدبابة قريباً #ثقة_في_الله_نجاح A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on Sep 21, 2020 at 8:36am PDT on Sep 21, 2020 at 8:36am PDT on Sep 21, 2020 at 8:36am PDT

ويبدو أن الإسقاط الذي تحمله أغنية محمد رمضان المنتظرة "الدبابة" عن أحمد الفيشاوي، لم يتقبله الأخير، وخرج في تسجيل صوتي لبرنامج "ET بالعربي"، قائلا: "أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi) on Sep 21, 2020 at 9:49am PDT

وهذه ليست الأزمة الأولى التي يواجهها محمد رمضان مع أحد زملائه في الوسط الفني، حيث خاض معارك مع آخرين أيضا قبل أحمد الفيشاوي.

محمد رمضان وباسم سمرة

أزمة محمد رمضان الأخيرة مع زميل له بالوسط الفني، كانت مع النجم باسم سمرة، حيث تعود الواقعة إلى مارس الماضي، عندما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة بين رمضان وسمرة خلال حضورهما حفل زفاف شعبي في منطقة المنيب، فبينما يغني رمضان على المسرح، مرّ سمرة من خلفه ودفعه بقوة، ثم ظهر بعدها فيديو جديد يرصد نقاشا حادا بينهما في البداية انتهى بتجنب رمضان التصعيد ليستكمل الغناء مرة أخرى، وذلك قبل أن يدفعه باسم بيده.

عقب ذلك، خرج محمد رمضان ليُصرح خلال حوار له مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" عبر شاشة التليفزيون المصري، أن "إحنا كنا في فرح صديق وأخ كبير من المنيب، وأنا شوفت الفيديو وأخدت بالي، وباسم أخويا وصاحبي وحبيبي ولكنه مكنش في وعيه لأنه لو كان في وعيه فإيدي الشمال جاهزة".

جانبه، رفض باسم سمرة تصريحات محمد رمضان، وقال في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر: "معرفش الهبل اللي بيقوله ده إيه.. أنا أقول لأمي ولا أختي ولا بناتي إيه على الكلام الأهبل اللي بيقوله ده؟ ما تصحي لنفسك يا ابني، رمضان بيقول إنه نمبر وان وأنا أدعوه لمناظرة سينمائية وفيلم 10 دقائق نمثل فيها بطولة مشتركة ونشوف مين موهوب أكتر والناس تحكم وأنا هوريك لإني ماقبلش إن حد يشتمني أو يقل مني وخصوصا لما يكون عيل صغير".

رمضان وعمرو مصطفى

في الشهر السابق مباشرة لواقعة باسم سمرة، واجه محمد رمضان أزمة أخرى مع الملحن عمرو مصطفى، الذي قال إن أغاني المهرجانات الموجودة حاليا في السوق انتشرت بسبب عدم وجود بديل، والدليل على ذلك أنه عندما يتم إصدار ألبوم للهضبة عمرو دياب والذي تربع على قمة مجاله لمدة 37 عاما، يصبح هذا الألبوم تريند وينصرف الجمهور عن أغاني المهرجانات، مؤكدا أنه لن يلحن لمحمد رمضان ولو كان المقابل مليارات.

وأضاف عمرو مصطفى في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" عبر قناة "الحدث" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن ما يحدث حاليا هي فوضى ثقافية، والمجتمع يرفض أغاني المهرجانات بدليل مقارنة الأعداد التي تذهب للهضبة عمرو دياب في حفلاته والأعداد التي تذهب لمحمد رمضان والتي لا تتعدى الثلاثة آلاف شخص، مضيفا: "هو بيقول نمبر وان، هل عادل إمام مش نمبر وان؟ هل عمرو دياب مش نمبر وان؟ أنت نمبر وان على مين؟".

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محمد رمضان على تصريحات عمرو مصطفى، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر مداخلة عمرو مصطفى الهاتفية، مصحوبة بصور من حفلاته تُظهر الأعداد الكبيرة التي تحرص على الحضور، قائلا: "المداخلة الهاتفية للمُلحن عمرو مصطفى مع الإعلامية لميس الحديدي لكن على فيديوهات بسيطة من حفلاتي في الساحل الشمالي والرياض ومراكش بس.. الحمد لله.. ثقة في الله نجاح".

ومجددا عاد عمرو مصطفى ليرد على محمد رمضان في تدوينة عبر "فيسبوك"، وكتب: "تقول نمبر وان على الممثلين الساكتين على التجاوزات بتاعتك ماشي ملناش دعوة.. لكن عند الغناء والموسيقى بلاش، علشان هتزعل.. الموسيقى والغناء وعمرو دياب تحديدًا خط أحمر، وهو أنت تمتهن المهنة أو ليك فيها عشان أي حد في المهنة يغيّر منك ويحاربك.. يا ابني أنت ماتعرفش السلم الموسيقي من سلم بيتك".

محمد رمضان وأحمد فهمي

وفي فبراير الماضي أيضا، اشتعلت أزمة بين محمد رمضان وأحمد فهمي بسبب إبداء الأخير رأيه في قضية رمضان والطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، حيث أعرب فهمي عن رفضه لنشر رمضان صورة له بالمستشفى مصحوبة بتعليق: "الدكتور اللي صورني وقفوه مدى الحياة" في سخرية منه حول قرار إيقاف أبو اليسر، وعقب ذلك تعرّض رمضان لانتقادات واسعة.

وبينما رمضان يتعرض لهجوم كبير عبر الشبكات الاجتماعية، ظهر الفنان أحمد فهمي وعقب على صورة محمد رمضان التي نشرها من المستشفى وقال: "الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير ولا إيه؟"، ليرد محمد رمضان بطريقة غير مباشرة بنشر فيديو له من مسلسل "نسر الصعيد"، وعلّق عليه: "أنت حاشر دماغك ليه؟".

وعاد أحمد فهمي مجدداً وسخر من محمد رمضان عندما رد على بوست نشره الفنان محمد ثروت على حسابه حين كتب: "تفتكروا مين هيعمل فوازير رمضان السنادي؟"، ليعلق فهمي عليه قائلاً: "لا الفوازير صعب أرشح حد بعد نيللي وشريهان، لكن البواسير ممكن أرشح حد يا معلم ثروت"، ليرد عليه ثروت قائلاً "بس لو عملها حقيقي هيبقى أمبر وان".

وعلّق محمد رمضان على هذه التصريحات من خلال نشره مقطع فيديو قديم لأحمد فهمي يشيد فيه بموهبته.

بعد ذلك صرح أحمد فهمي في تصريحات تليفزيونية له مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه انتقد محمد رمضان بسبب سخريته من "قطع عيش الطيار الموقوف، وهو ما يراه تصرف غير لائق".

محمد رمضان وبشرى

أزمة شهيرة أيضا جمعت محمد رمضان والنجمة بشرى نهاية العام قبل الماضي، فحينما أطلق رمضان أغنيتي "نمبر وان" و"الملك"، قررت بشرى الرد عليه باستخدام نفس السلاح عن طريق أغنية "كوبرا"، حيث هاجمته فيها بشكل غير مباشر من خلال مشاهد الكليب، حيث استعانت بأسد حقيقي، على غرار الأسد الذي ظهر به رمضان في كليب "الملك"، كما جاء اللحن مشابهًا مع أغنية "الملك" والكلمات على نفس الوزن، مثل: "هولا هوبا هولا هوبا، أسدك يابا هبشته قطة.. لو فاكر نفسه إنه لوحده جوا النادي، ده ملوك كتير دخلوا قبله من سنين".

محمد رمضان على أن يرد على بشرى بعد طرحها الأغنية، وقال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الباشا اللي سرّح القطة.. جمهوري بيقوله التاج على راسي يالا يا بروطة.. أسمر اللون وأفتخر".

هذه الأزمة كُتبت في مايو 2019، بعد الصلح بينهما، وكتبت بشرى عقب ذلك عبر صفحتها على "فيسبوك": "بشرة خير عشان رمضان كريم وكل سنة وكلنا طيبين، وشكرا لكل من سعى وأولهم المهندس نجيب ساويرس أول واحد قال عايز يصالحنا، بس الحقيقة إن مفيش خلاف وده تنافس فني ليس إلا، والأهم سعادة الجمهور، وإن شاء الله بعد كده نشتغل مع بعض، مش نتبارز بالأغاني بس".

محمد رمضان وأمير طعيمة

وفي يونيو 2018، فاجئ الشاعر الغنائي أمير طعيمة، الجميع بهجوم حاد على محمد رمضان، بسبب مقطع فيديو نشره الأخير عبر حسابه على "إنستجرام" يعلن فيه أن مسلسله "نسر الصعيد" هو الأعلى مشاهدة في شهر رمضان 2018، وكتب طعيمة معقبا: "الأخ محمد رمضان نزل على صفحته عبر إنستجرام بوست وهو راكب عربية فيراري في بيته، بيقول فيه: (الحمد لله على أعلى نسبة مشاهدة لنسر الصعيد.. إياك تفكر تسبق الفيراري.. ثقة في الله نجاح ولا عزاء للأغبياء).. في إهانة واضحة ومباشرة لكل من شارك في الموسم الرمضاني الحالي، تخيل الموسم ده شارك فيه عادل إمام ويحيى الفخراني، وغيرهم ممن سبقوه ومن هم من جيله وفيهم العشرات يفوقونه في الموهبة وفي احترام زملائهم".

أضاف أمير طعيمة موجها رسالة لمحمد رمضان: "عزيزي محمد رمضان، عاصرت أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز وعادل إمام ونور الشريف وأعرف عن قرب عمرو دياب ومنير وغيرهم، وفي حياتي ماشفتش فنان منهم قال على نفسه رقم (1) إلا أنت، أما فيلتك وعربياتك فعايز أقولك إن فنان زي عمرو دياب مثلا ممكن يشتري كل أملاكك دي بشغل سنة واحدة، وعمرنا ما شفناه يتباهى أمام جمهوره بما يملك".

وبعد ذلك، نفى طعيمة وجود أي خلاف بينه وبين رمضان، موضحا خلال برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر قناة CBC، أن ما نشره يعبر عن رأيه الشخصي، ليعقبه رمضان قائلا إنه لم يكن يحبه في البداية حينما قام بكتابة منشور ضده، مضيفا خلال لقائه في برنامج "كاربول كايروكي" على قناة SBC السعودية: "بعد ذلك اعتذر لي عما كتبه" موضحًا أنه على المستوى الشخصي لم يكن يعرف طعيمة جيدًا لكنه حاليًا تجمعه به علاقة جيدة، ثم نشر رمضان عبر "فيسبوك"، عدة صور تجمعه بأمير طعيمة والمخرج ياسر سامي، وعلّق قائلا: "ترقّبوا القادم المخرج ياسر سامي والشاعر أمير طعيمة ثقة في الله نجاح"، لتنتهي الأزمة تماما.

من الأزمات والمعارك التي خاضها محمد رمضان مع زملائه وآخرين من خارج الوسط الفني خلال سنوات نجاحه الأخيرة.