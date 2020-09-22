لقاء الخميسي تنشر صورة لها منذ الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها في مرحلة الطفولة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت لقاء على الصورة : "علقت لقاء على الصورة :" ذات مرة ، كانت هناك أميرة صغيرة". يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب.

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