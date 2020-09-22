نانسي عجرم بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت نانسي في الصور بإطلالة جذابة، ونالت الصور إعجاب جمهورها. وأحيت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا "أون لاين" ، الجمعة الموافق 18 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءا، على منصة تيك توك

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