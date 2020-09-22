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فيديو.. دبابة محمد رمضان تصطدم بأحمد الفيشاوي
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
كشف الفنان المصري محمد رمضان أنه سيطرح خلال الفترة المقبلة أغنية جديدة بعنوان "الدبابة".
ونشر رمضان فيديو من كواليس أغنيته "يا حبيبي"، وهو يستقل دبابة ليعلن بها أغنيته الجديدة.
وتقول بعض كلمات الأغنية "رقم واحد مش تو ميخصنيش ظروفك.. واخد قراري ولازم أكسب أي فورة.. مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".
وعلق "رمضان" على الفيديو: "قريبًا.. الدبابة".
ويأتي ذلك بعد أن أعلن الفنان أحمد الفيشاوي تحضيره لأغنية جديدة تحمل اسم "نمبر 2"، تأتي على طريقة الفيديو كليب، تحمل إسقاطا على الفنان محمد رمضان والذي كان قد طرح قبل عامين أغنية تحمل اسم "نمبر 1".
وبعد تداول أغنية رمضان وكلماتها التى تسخر من أحمد الفيشاوى رد الأخير فى تصريحات لبرنامج "ET بالعربى"، قائلا: "أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقى على اللي قاله أستاذ محمد رمضان: أنا مش هقبل اعتذارك".
وكان محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "يا حبيبي" بمشاركة النجم الفرنسي السنغالي الأصل ميتر جيمس، وتم تصويرها في الإمارات.
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