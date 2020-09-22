شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى: مشروعى الجديد مزيج بين المسرح والاستاند آب كوميدى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد الباقى أثناء لقائه ببرنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC ، كانت قصة حياة إسماعيل يس حزينة جدا وكان انطباع الجمهور عنه أنه كوميديان كبير وهنا كانت تكمن الصعوبة ، ولكن كل تفاصيل حياته جعلنى أعيش تفاصيل الشخصية ، ومن أصعب المشاهد التى قدمتها عندما عاد إسماعيل يس ليعمل فى الكبريهات وأحد الأشخاص كتب عنه فى الجرائد أنه يستول الفن فكان مشهد مؤثر جدا بعدما قرأ ماكتب عنه .
وعن مسلسل راجل وست ستات قال عبد الباقى ، قررت خوض تجربة مسلسل راجل وست ستات لأنه خارج الصندوق وأنا دائما أحب أن أخوض تلك التجارب وكان المخرج يريد أن يكون هناك جمهور طيلة فترة التصوير ولكن وجدنا الموضوع صعب لأننا نصور لمدة 12 ساعة وبالمناسبة هذه هى فكرة تجربتى الجديدة " اللوكندا " فهى مسرحية بفكرة ستاند آب .
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