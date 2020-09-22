صور| ساندي علي بـ"الكمامة" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة ساندي علي لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت ساندي في الصور بـ"الكمامة"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. وشاركت الفنانة ساندي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الحرملك 2"، بطولة درة، باسم ياخور

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