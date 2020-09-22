ضربة لبلماضي.. منتخب الجزائر يفقد 6 نجوم أمام الكاميرون

تلقى جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، أخبارا غير سارة خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تأكد من استحالة توجيه الدعوة لـ6 عناصر مهمة في تشكيلة محاربي الصحراء، خلال مواجهة الكاميرون الودية المقررة إقامتها في هولندا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.



ووجهت السلطات الهولندية تعليمات صارمة لمسؤولي المنتخبين الجزائري والكاميروني، تعلمهم فيها برفضها استقبال اللاعبين الناشطين في الأراضي الفرنسية على أراضيها، باعتبار أن فرنسا باتت حاليا إحدى بؤرات فيروس كورونا على مستوى أوروبا.

وسيؤدي ذلك الأمر إلى خلط حسابات الطاقم الفني لمحاربي الصحراء والأسود غير المروضة على حد سواء، وقد يُجبر الطرفين على إلغاء المباراة الودية، أو دراسة إمكانية تحويلها لوجهة جديدة قبل حلول الشهر المقبل، لتفادي تضييع موعد الفيفا دون الإستفادة منه بشكل فعلي.

أسماء مميزة

منتخب الجزائر بطل أفريقيا سيجد نفسه وفقا لتلك المستجدات مُجبرا على التخلي عن 6 أسماء مميزة من المحترفين في الأندية الفرنسية، في حالة موافقته على اللعب في هولندا، فضلا عن يوسف عطال مدافع نيس الذي كان سيتخلف عن المعسكر لا محالة بسبب الإصابة.

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وتضم تلك الأسماء الـ6 أندي ديلور مهاجم مونبيلييه، وألكسندر أوكيدجا حارس ميتز، إضافة لرباعي وسط الملعب هاريس بلقبلة لاعب بريست، ومهدي عبيد لاعب نانت، وهشام بوداوي لاعب نيس، وزين الدين فرحات لاعب نيمس.





تجدر الإشارة الى أن القرار الصادر من السلطات الهولندية قد يدفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم لإلغاء المعسكر الذي كان من المزمع إقامته هناك، وتحويله إلى النمسا، التي كانت قد وافقت سابقا على استقبال معسكر مُحاربي الصحراء بشرط واحد، وهو إقامة المباريات الودية دون أدنى حضور جماهيري.

رباعي الترجي

من جانب آخر وجه جمال بالماضي الدعوة إلى 4 لاعبين من فريق الترجي التونسي، وهم عبد القادر بدران وإلياس الشتي ومحمد أمين توغاي وعبدالرحمن مزيان، للمشاركة في المعسكر المقرر إقامته من 5 إلى 14 أكتوبر، والمباراتين الوديتين المقرر أن يخوضهما المنتخب الجزائري خلال هذه الفترة.