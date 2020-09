شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تريلر فيلم الإنيميشن Over The Moon غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالا باقتراب طرح فيلم Over The Moon، الذى سيطرح فى 23 أكتوبر المقبل، قررت نيتفلكس الترويج للعمل بـ طريقة جديدة، حيث قامت كل من المغنية "يووا" الكورية، والمغنية المصرية "كارمن سليمان"، والمغنية البرازيلية "بريسيلا أليكانتارا"، بطرح فيديوهات ترويجية للعمل الجديد، على أن يطرح التريلر الرسمى لفيلم الأنيمشن الجديد، الذى سيطرح بـ ثلاث لغات العربية والمصرية والأنجليزية، غدا 22 سبتمبر الجارى على الحسابات المختلفة للمنصة.

ويعد هذا الفيلم هو الثانى بعد فيلم الإنيميشن The Willoughbys، الذى طرح باللهجة المصرية على شبكة نيتفلكس، فيلم Over The Moon من إخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار(Dear Basketball)، جلين كين.

فيلم Over The Moon يدور حول فتاة شابة مشرقة، وشغوفة بالعلم، التي تقوم ببناء سفينة صاروخية للسفر بها للقمر لإثبات وجود آلهة القمر الأسطورية، حيث ينتهي بها الأمر في مهمة غير متوقعة، وتكتشف أرضًا غريبة الأطوار من المخلوقات الخيالية، Over The Moon مغامرة موسيقية مبهجة حول المضي قدما، واحتضان ما هو غير متوقع، وقوة الخيال.

Advertisements

والفيلم من بطولة كاثى أنج (فاي فاي) ، فيليبا سو (تشانج) ،روبرت ج. تشيو (تشين) ، كين جونغ (جوبي) ، جون تشو (الأب) ، روثي آن مايلز (الأم) ، مارجريت تشو (العمة لينج) ، كيميكو جلين (العمة مي) ، أرت بتلر (العم) ، وساندرا أوه (السيدة تشونج).

كما أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل كوميديا المراهقين Never Have I Ever، التى تقوم ببطولتها الممثلة الشابة الكندية مايتريى راماكريشنان، للموسم الثانى، على أن يتكون الموسم الجديد من 10 حلقات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، حيث ستعيد راماكريشنان دورها القيادى كطالبة فى المدرسة الثانوية Devi Vishwakumar إلى جانب فريق التمثيل بما فى ذلك Poorna Jagannathan و Richa Moorjani و Jaren Lewison و Darren Barnet و Lee Rodriguez و Ramona Young.

ويدور مسلسل كوميديا المراهقين Never Have I Ever حول الحياة المعقدة لجيل مراهق أمريكي هندي من الجيل الأول في العصر الحديث، ويتعامل مع قضايا الأسرة والجنس والمدرسة الثانوية، "فيشواكومار" التي تبلغ من العمر 15 عامًا من شيرمان أوكس، كاليفورنيا، وتريد تغيير وضعها الاجتماعي بعد عام مروع، الذى حدث فيه الثير من الأحداث المأساوية مثل فقدان والدها، وجلوسها في كرسي متحرك لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".