شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى: هكذا استقبلت خبر وفاة علاء ولى الدين وعالجت الاكتئاب بالعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن أول أعماله السينمائية حيث قال: "قدمت أول فيلم لى وكان (جحيم تحت الماء) مع الراحل عادل أدهم والفنانة ليلى علوى وكنت سعيد جدا، وأتذكر فى أول أيام تصوير مشاهدى كان مع الراحل عادل أدهم، وقد حدث موقف ضايقه جدا فى ذلك اليوم مما جعلنى أتوتر للغاية ولكن فى النهاية قمت بتصوير المشهد دون أن يكون أمامى"، مضيفا: "قدمنى المخرج رأفت الميهى فى أول دور كبير بفيلم (سيداتى آنساتي) واختارنى رأفت الميهى بعد مشاهدته لمسرحية خشب الورد، بالإضافة لترشيح الفنان الراحل محمود عبد العزيز لى".

وأضاف أشرف عبد الباقى أثناء لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" والذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC: "تعرفت على المخرج عاطف الطيب بفيلم إنذار طاعة، ثم طلبنى فى فيلم بدور بطولة فى جبر الخواطر ولم أصدق نفسى، خاصة أنه كان بطولة شيريهان أيضا وبالمناسبة لم أتقاض أجر عن هذا الفيلم، أما عن دورى فى فيلم "حب البنات" كان دورا مميزا وراسم نفسه داخل نسيج الفيلم، بالمناسبة قدمت هذا الفيلم فى نفس توقيت مسلسل (حكايات زوج معاصر) الذى قدمت فيه ثلاثين شخصية لأسباب أخرى ففى عام 2003 توفى أبى وبعدها بشهرين توفى أعز أصدقائى ثم توفى علاء ولى الدين فكانت فترة صعبة جدا فى حياتى أصبت فيها بالاكتئاب، وبرغم وجود الكثير من العقبات فى العملين إلا أنى قررت أن أشغل كل وقتى فى العمل .

وتابع عبد الباقى: "أتذكر تفاصيل يوم وفاة علاء ولى الدين فكان فى أول أيام عيد الأضحى وقد أعتدنا أن نقوم بذبح الأضحية والمعايدة على بعضنا البعض وبعدما انتهيت من الذبح وجدت رقما غريبا يتصل بى فإذا بمعتز أخوه يطلب منى سرعة المجيء توجهت على الفور له ونقلناه للمستشفى، ولكنه توفى وكان على أن أبلغ مصر كلها بخبر وفاته فكان موقف صعبا جدا".