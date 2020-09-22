شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يكشف عن بداية مشواره الفنى: كنت أعمل فى الحديد وأصرف على المسرح والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد الباقى أثناء استضافته ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC، كنا فى البداية عملنا فى المسرح ننفق من جيوبنا لإنتاج العروض، حيث كنا نحن من نقوم بعمل ديكور العرض والموسيقى ونأجر الملابس ولكننا فى النهاية كنا نستمتع جدًا، وفى ذلك الوقت كان لدى ورشة حديد وألومنيوم ومعرض ديكور وعملى هو الذى كان يساعدنى فى الإنفاق على العروض، وبالمناسبة أنا أعمل منذ كنت فى الصف السادس الابتدائى وعندما وصلت لمرحلة الثانوى كان لدى ورشتى الخاصة وفى مرحلة الجامعة كان لدى معرض ديكور فأنا أحب العمل.
كشف عبد الباقى: قدمت بالمعهد العالى للفنون المسرحية وهناك تعرفت على الراحل سعد أردش وجلال الشرقاوي وغيرهم ممن أثقلوا موهبتى، وعندما شاركت فى مسرحية خشب الورد كنت أقف على المسرح بقدم ثابتة وذلك بسبب خبرتى فى مجال المسرح بعكس نجوم السينما عندما يقفون على المسرح، وأتذكر أننى قدمت فى المعهد بمشهد للكاتب صلاح عبد الصبور من مأساة الحلاج .
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف عبد الباقى يكشف عن بداية مشواره الفنى: كنت أعمل فى الحديد وأصرف على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.