شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير بالكمامات للترويج لفيلم Crock of Gold بمهرجان سان سيباستيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين صورا للنجم جونى ديب، وصناع فيلم Crock of Gold في جلسة تصوير للترويج للفيلم فى مهرجان سان سيباستيان السينمائى الدولى وظهر ديب وفريق الفيلم بالكمامات أمام الشاطئ بأحد الفنادق في إسبانيا للترويج للعمل وهو الفيلم الذي قام بانتاجه ويدور حول المغني الرئيسي وكاتب الأغاني شين ماكجوان عضو فرقة The Pogues.

وكان قدم النجم العالمى جونى ديب وثائق في محكمة مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا لتأجيل قضية التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، حتى يتمكن من تصوير دوره فى فيلم Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 في لندن.

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وكان قد رفع ديب دعوى قضائية ضد هيرد في (مارس) 2019 ، بسبب مقال رأي كتبته في صحيفة واشنطن بوست بعنوان " I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change ".

وتخطط شركة Warner Bros لبدء تصوير لـ "Fantastic Beasts 3" من أكتوبر المقبل في لندن وسينتهي بحلول نهاية فبراير 2021، لذلك طلب ديب من المحكمة تأجيل الجلسة إلى فترة بين مارس ويونيو 2021.

وكانت قد انتهت قضية التشهير بالنجم العالمى جونى ديب ضد الصحيفة البريطانية the sun بعدما اتهمته بإساءة معاملة الزوجة السابقة آمبر هيرد ، بعد ثلاثة أسابيع من جلسات المحكمة الشهر الماضى التى شاهد العالم من خلالها علاقة حب مليئة بالفضائح.

ويقاضى نجم The Pirates of the Caribbean نيوز جروبز، ناشر صحيفة ذا صن ، ورئيس التحرير التنفيذى للصحيفة، دان ووتون ، في المحكمة العليا فى لندن بسبب مقال تم نشره فى أبريل 2018 ، قال عن جونى ديب بأنه "ضرب زوجته".