شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يكشف كيف قضى فترة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أشرف عبد الباقى إنه خلال فترة انتشار فيروس كورونا بحث عن شيء يشغل وقته فيه ولأنه يمتلك ورشة صغيرة فى بيته بدأ يعمل بها مجددا، ويحضر فروع الأشجار ويصنفرها ويصنع بعض الأشياء فى تلك الورشة فحاول جاهدا أن يكون مشغولا دائما. وأضاف: "أنا طيلة حياته أحب الشقى وأحب العمل الشاق"، وقال: "كما أننى استثمرت تلك الفترة أيضا فى تحويل حوض صغير كان مزروع ورد لزراعة حبوب الطماطم والفلفل والباذنجان ولم أجن فى النهاية سوى ثلاثة باذنجانات".

وكشف الفنان أشرف عبد الباقى، خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة والذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC، أنه يقدم فى الوقت الحالى مسرحية جديدة وهى تجربة مسرح كبيرة تختلف عن مسرح مصر، فمسرح مصر قدم فيها 130 تجربة مسرحية، وفى التجربة الجديدة استعان بالفنانين على ربيع وأوس أوس، وأكد أن العرض المسرحى يستغرق ساعتين فقط وليس أربع ساعات، مضيفا أنه عندما قرر بدء مسرح مصر كان الوقت صعبا للغاية حيث كان هناك بعض المظاهرات وكان دائما الشباب يتساءلون كيف سنعرض وكنت أقول لهم هذا عملكم وهذا عملهم فكل منا يقوم بعمله وبالفعل كان المسرح يتكدس بالجمهور.

وأوضح عبد الباقى: "قدمت خلال الفترة الماضية مسرحية للأطفال شارك فيها عشرون طفلا، وكانت من بطولة سامح حسين وكان بها جزء من العرائس ولكنها لم تنجح، وقررت حينها أن أقدم عرض عرائس وعلمت أن أفضل دولة تصنع العرائس هى التشيك فسافرت لهناك، وبدأت أبحث عن فنانين العرائس وبالفعل قمت بعمل 18 عروسة، وأحضرت فنان وفنانة لمصر ليعلموا الشباب كيفية تحريك تلك العرائس".

وكشف عبد الباقى عن كيفية اختيار لفريق عمل مسرح مصر، حيث قال: "كنت دائما أشاهد عروض مسرحية فاخترتهم من الجامعة ومسرح الدولة ومن مركز الإبداع لخالد جلال وبالمناسبة خالد جلال من أفضل الأماكن التى تصدر فنانين للوسط الفنى وله فضل كبير على الشباب، وأضاف سلوك شباب مسرح مصر لم يتغير معى ولكن قد حدث أهم نقلة سريعة فى عام فقط لدرجة أن الجمهور أصبح يعيش معهم تفاصيل حياتهم لذلك دائما ما أقدم لهم النصيحة وتقبلها أو عدم تقبلها يعود لهم فى النهاية".