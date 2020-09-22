شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يتحدث عن شخصية مراد السويفى فى "معكم" مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل النجم كريم فهمى ضيفاً على برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة Cbc، خلال الأيام المقبلة، حيث يتحدث كريم عن كواليس جديدة في حياته الشخصية، وعن علاقته بزوجته وابنته، كما يتطرق للحديث عن مشاريعه الفنية الجديدة.

ويتحدث كريم خلال الحلقة عن شخصية "مراد السويفى"، التي قدمها في مسلسل " ونحب تانى ليه"، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى عرض في رمضان الماضى، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من شريف منير، سوسن بدر، ليلى عز العرب، عماد رشاد، وآخرون، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى.

كما يتطرق فهمي عن أكثر المشاهد التي تعلق بها خلال العمل، مشيدا بنجوم العمل، وتعاونهم طوال فترات التصوير.

يشار إلى أن كريم فهمى ينتظر عرض فيلمه الجديد "ديدو"، والذى انتهى من تصويره الفترة المقبلة، إخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، والذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم، وتدور في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.