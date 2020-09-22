بشرى أنيقة وعلا رشدي بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي، بإطلالة صيفية لتوديع فصل الصيف، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: "مساء الخير على الناس الحلوة".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، إطلالة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا يوجد شيء لا أستطيع أن أكونه أو أفعله أو أملكه .. وأنت كذلك .. فقط آمن بنفسك.. ثق بالله".

نور ستارز

الفنانة العراقية نور ستارز، نشرت صورة بإطلالة جديدة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الوقت سيمضي .. بحبكن واشتقتلكن".

غادة عبدالرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق، على الظهور بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

بشرى

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نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

شكران مرتجي

الفنانة السورية شكران مرتجي، ظهرت بدت كالفراشة بفستان أصفر، ونشرت الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أراك وأرى بك كأنك الرائي والمرئي معاً..زاهي وهبي".

نورهان

نشرت الفنانة نورهان، إطلالة جديدة بملابس صيفية بالقرب من البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شاهدني أتألق".

منى زكي

نشرت الفنانة منى زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن، باطلالة جديدة وهي تقف على باب سيارتها عبر حسابها على إنستجرام.

علا رشدي

استعادت الفنانة علا رشدي، ذكرياتها مع مهرجان الجونة في دورته الماضية، بصورة لها ترتدي فيها ملابس قصيرة، نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أيام العز قبل الكورونا في مهرجان الجونة ٢٠١٩ ".