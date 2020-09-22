ملك أحمد زاهر عن والدها : "مصدر سعادتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت ملك ابنة الفنان أحمد زاهر صورا تجمعها بوالدها الفنان أحمد زاهر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت ملك على الصور: "مصدر سعادتي". ملك أحمد زاهر تشارك في مسلسل "لؤلؤ"، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أحمد مجدي، تأليف محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام.

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