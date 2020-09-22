تحيى المطربه الشابه أميره رضا حفلاً كبيراً على خشبة مسرح ساحه الهناجر، يوم الجمعه القادم 25 سبتمبر، تحت إشراف قطاع الانتاج الثقافى بعد غياب بسبب وجود المطربه ضمن أبطال مسرحيه سينما مصر التى تعرض بمسرح مركز الأبداع للمخرج الكبير خالد جلال. الكبير خالد جلال. وتغنى أميره رضا بالحفل باقه من أهم الأغانى المتنوعه على رأسهم غناء لمطربى الزمن الجميل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم وفيروز. وفيروز. كما يتضمن برنامج الحفل غناء أغانى التسعينات الجميله كما تغنى المطربه أميره رضا أغانى مبهجه لتعطى الطاقه الإيجابيه للجمهور كعادتها، كما تغنى أميره رضا بعض الأغانى باللغه الإنجليزيه والفرنسية كما تلتقى أميره رضا بالجمهور مره ثانيه ضمن دورها فى مسرحيه سينما مصر بمسرح ساحه الهناجر إخراج المخرج الكبير خالد جلال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أميرة رضا تستعد لإحياء حفلاً كبيراً على خشبة مسرح الهناجر يوم 25 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.