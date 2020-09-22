فيديو .. أصيل أبو بكر يطرح أحدث أغانيه دارنا

طرح الفنان أصيل أبو بكر أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم دارنا، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية دارنا من كلمات مليح بن زيد المليحي، وألحان حامد هاشم، وتوزيع زيد نديم. Advertisements يذكر أن الفنان أصيل أبو بكر طرح مؤخرًا أغنية بعنوان قدر قدر، والأغنية من كلمات أصايل، وألحان البحر، وتوزيع محمد صالح، كما كسرت الأغنية حاجز المليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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