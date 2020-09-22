فن ومشاهير

تراند اليوم : فيفي عبده موقفه الساحل الشمالي علي رجل – شاهد

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مصطفى العيسوى 0 تبليغ

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نشرت فيفي عبده صورة جديدة من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فيفي عبده بإطلالة جذابة علي الشاطئ وهي ترتدي فستانا أبيض مزينا بالترتر فوق الركبة، وعلقت قائلة: ‏يا مساء الفل ‏الساحل الشمالي بحبك اوي اسكيوزمي.

يذكر أن فيفي عبده اعتادت على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس الذي أصبح وباءً عالميًا.

يشار إلى أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

https://www.instagram.com/p/CFZ7-o8njia/?utm_source=ig_web_copy_link

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