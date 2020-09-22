فن ومشاهير

تراند اليوم : سمية الخشاب هتوريك اللي عمرك ما شوفته – اتفرج

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مصطفى العيسوى 0 تبليغ

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نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت سمية الخشاب بأطلالة جريئة بشعر أزرق وعلقت قائلة : Blue hair, don’t care

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية “عربية أنا” التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

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وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية “يا تصيب يا تخيب”، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية ، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

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Blue hair, don't care 🦋

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