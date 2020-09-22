تراند اليوم : عودة البطل الحقيقي.. ياسمين صبري تتوهج داخل الجيم

اعتادت الفنانة ياسمين صبري أن تشارك جمهورها بمجموعة من الصور أثناء ممارستها للرياضة من داخل الصالة الرياضية «الجيم»، وشاركت صبري متابعيها صورة جديدة لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وظهرت ياسمين في الصورة داخل الجيم، وهي محافظة على رشاقتها ووزنها ولياقتها، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من محبيها وجمهورها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق حساب يحمل اسم إسراء الخوليدي قائلة :«خسيتي على فكرة».

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري، قيامها بطولة مسلسل « فرصة ثانية »، والتي شاركت فيه في السباق الرمضاني، وهو من بطولة أحمد مجدي وأيتن عامر وهبة مجدي، ومن تأليف مصطفى جمال وإخراج مرقس عادل.