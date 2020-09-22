شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تصوير فيلم Fantastic Beasts 3 بعد سلسلة توقفات بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن عودة تصوير فيلم الإثارة والخيال Fantastic Beasts 3، بعد سلسلة توقفات استمرت لعدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما أثر بشكل كبير في تأجيل طرح الفيلم في دور العرض السينمائي.

وبحسب تصريحات إيدي ريدماين، نجم الفيلم الشهير المنضم مؤخراً للجزء الثالث، فإن العمل استأنف التصوير مرة أخرى للحاق الموعد المحدد لطرحه، ومن المقرر أن ينضم ريدماين إلى كاثرين ووترستون وجودلو، وإزرا ميلر.

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ومن المتعارف عليه أن سلسلة "Fantastic Beasts" ستتكون من 5 أجزاء، ولكن بعد الجزء الثانى شعر القائمون على العمل بالتخوف من طرح أجزاء أخرى للعمل، بالرغم أن الجزء الأول من العمل الذى طرح في 2016، حقق إيرادات وصلت إلى أكثر من 800 مليون دولار أمريكى.

وتكلفت شركة Warner Bros حوالى الـ 400 مليون دولار لإنتاج أول فيلمين من السلسلة، ومع بدء عمليات الإنتاج كمن المقرر ان يصل الجزء الثالث إلى دور العرض في نوفمبر 2021، أى بعد خمس سنوات تقريبًا من الفيلم الأول وثلاث سنوات بعده.

ويعود مخرج سلسلة هارى بوتر ديفيد ييتس إلى إخراج الجزء الثالث من العمل، ويقوم إدي ريدماين بدور نيوت سكاماندر، ويصور جود لو دور ألباس دمبلدور عندما كان شابا، بينما يلعب جوني ديب دور جيليرت جريندلوالد الشرير، ويشمل طاقم الممثلين كاثرين ووترستون وأليسون سودول وإزرا ميلر ودان فوجلر.