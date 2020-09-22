شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة لعائلة الفنان الكبير سناء شافع له بذكرى الأربعين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 40 يومًا مرت على وفاة الفنان القدير سناء شافع، والذى توفى يوم الأربعاء 12 أغسطس الماضى، حيث نشر عائلته وتحديداً أولاد زوجته السيدة ماجدة حافظ، مقطع فيديو له، تضمن أعماله وكواليس حياته الشخصية مع العائلة، مصاحبًا لأغنية شيرين عبد الوهاب "علشان أجيال بعدنا جايين".

وكتب العائلة تعليقاً على الفيديو قائلين: "أربعين يوم والراجل ده مش في بيتنا.. لا أنتوا مش فاهمين يعني أيه.. يعني مفيش روح في البيت يعني كل خشباية في البيت زعلانة والزرع بتاعه مات من كتر الزعل مع أننا بنسقيه.. هو أنا آه مش من لحمه ودمه بس أنا حياتي واقفة حاسس إن حتة من جسمي اتقطعت .. عضمي اتكسر .. اللي شالني وأنا صغير سابني وأنا برضوا صغير.. ومش عارف هكبر إزاي من غيره.. لما كنت بتحط في مشكلة كبيرة كان في حتة جوايا بطمني الحتة دي هو.. كان بيعاملني زي ابنه بالضبط لما كنت بغلط كان بيعاقبني ولما حد كان يجي عليا كان بيجبلي حقي منه ويخليني رافع دماغي لفوق.. عمره ما حرمني من حاجة.. كان صاحبي .. كان أعز صاحب ليا .. كان بيحكيلي مشاكله ويخليني أحلهاله وانا لسه منضجتش.. لما كان يلاقيني موهوب في حاجة كان بينميهالي.. كان علطول بيفتخر أنه عنده عمر وعلي مع إن المفروض احنا اللي نفتخر ان عندنا أب وصاحب زيه كان دايما يقول "علي وعمر عكازي في الدنيا" مع انه كان سند لينا لأخر يوم في عمره .. كان بيحب إخواتي البنات وكان بيعتبرهم زي مايا بنته بالضبط وكان بيخاف عليهم اوي .. وحشتني يا "ديجي ديجي" ووحشني هزارك معايا وكلمتك اللي كنت علطول بتقولهالي "أنت قرّة عيني" .. ربنا يرحمه ويغفرله ويدخله چنة الفردوس ويسكنه منازل الصديقين والشهداء والصالحين..

أنا آسف دفنتك وسبتك أكيد هجيلك في يوم

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مع السلامة يا قرّة عيني

يذكر أن الفنان سناء شافع شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق، كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرا وهشام اسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبد العزيز وإخراج تامر حمزة.