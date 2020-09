شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي تستعيد ذكرياتها بصورة أبيض × أسود من دولاب الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها وجمهورها، بصورة من دولاب الذكريات، حيث ظهرت في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وهي في مرحلة طفولتها وتجلس على أريكة وتتحدث في سماعة التليفون، لتحصد عدد كبير من التعليقات خلال وقت قصير من نشرها.

وكانت شاركت الفنانة لقاء الخميسى جمهورها، صورة لها عبر حسابها على انستجرام، و ظهرت لقاء مع نجلها أدهم، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها، واصفين نجلها بأنه يحمل نفس ملامحها ونفس نظرة العين .

وقد زارت النجمة لقاء الخميسى والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما الفنان جمال يوسف فى منزله بعد إصابته بسرطان البلعوم، الأسبوع الماضى حيث نشرت لقاء صورة عبر خاصية الاستورى على حسابها الرسمى بموقع انستجرام من زيارتها إلى جمال يوسف معلقة "الزميل جمال يوسف ربنا يراضيك ويحميك ويشفيك ويحفظك لكل حبايبك وعيلتك"، فيما أهداه بطرس دانيال "أسماء الله الحسنى" خلال زيارته.





وفى سياق آخر استرجعت الفنانة لقاء الخميسى من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ذكريات السفر في زمان ما قبل كورونا، حيث نشرت صورة عبر حسابها ظهرت فيها أثناء تواجدها في اليونان منذ فترة، حيث بدا عليها الاستمتاع وقتها بالأجواء هناك إلى حد كبير.

كما نشرت صورة قديمة لها فى العاصمة الإيطالية روما، لتستعيد بها ذكريات إحدى رحلاتها والتى علقت عليها: " once upon a time in rome" أى "ذات مرة فى روما"، وذلك فى اقتباس من اسم فيلم " once upon a time in hollywood"، الذى يشارك فى بطولته كل منبراد بيت وليوناردو ديكابريو، وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتينتارانتينو.