شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد يكشف سر غيابه 10 سنوات فى برنامج "الراديو بيضحك" على 9090 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان كريم أبوزيد ضيفًا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج الراديو بيضحك على 9090 من السادسة إلى الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء.
ويكشف أبو زيد خلال اللقاء عن سر غيابه وابتعاده عن الغناء لمدة 10 سنوات ورأيه فى أغانى المهرجانات والراب، وكيف اختلف سوق الغناء حاليًا بسبب اليوتيوب وسيطرة السوشيال ميديا.
ويفصح عن خطته فى المرحلة المقبلة وسبب اختياره اسم "فكك من الناس" لألبومه الجديد، وأنه كان يريد العودة بفكرة جديدة تتناسب مع ما يحبه الشباب حاليًا، ولم يقدّمه من قبل.
وتحدث كريم خلال اللقاء عن اغنية "لون شعرك" وكيف كانت مختلفة لكنها هادفة ولو كانت قد تم طرحها فى هذه الأيام وتحكم السوشيال ميديا كانت ستحقق ملايين المشاهدات ، وهذا مايريد تحقيقه في البوم "فكك من الناس".
ويعلق برأيه عن السوشيال ميديا، كونها من أكبر المشاكل التي تواجهه كفنان لأنها لا تعتمد على الموهبة كمعيار في الشهرة، و قد تشهر أشخاصا بلا موهبة، في حين أن الموهوبين لا يحظون بهذا النجاح.
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