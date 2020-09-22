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كريم أبو زيد يكشف سر غيابه 10 سنوات فى برنامج "الراديو بيضحك" على 9090

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان كريم أبوزيد ضيفًا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى برنامج الراديو بيضحك على 9090 من السادسة إلى الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء.

ويكشف أبو زيد خلال اللقاء عن سر غيابه وابتعاده عن الغناء لمدة 10 سنوات ورأيه فى أغانى المهرجانات والراب، وكيف اختلف سوق الغناء حاليًا بسبب اليوتيوب وسيطرة السوشيال ميديا.

ويفصح عن خطته فى المرحلة المقبلة وسبب اختياره اسم "فكك من الناس" لألبومه الجديد، وأنه كان يريد العودة بفكرة جديدة تتناسب مع ما يحبه الشباب حاليًا، ولم يقدّمه من قبل.

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وتحدث كريم خلال اللقاء عن اغنية "لون شعرك" وكيف كانت  مختلفة لكنها هادفة ولو كانت قد تم طرحها فى هذه الأيام وتحكم السوشيال ميديا كانت ستحقق ملايين المشاهدات ، وهذا مايريد  تحقيقه في البوم "فكك من الناس".

 

ويعلق برأيه عن  السوشيال ميديا، كونها من أكبر المشاكل التي تواجهه كفنان لأنها لا تعتمد على الموهبة كمعيار في الشهرة، و قد تشهر أشخاصا بلا موهبة، في حين أن الموهوبين لا يحظون بهذا النجاح.

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