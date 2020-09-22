شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم فى ندوة ”الخليج 365” يكشف سر اتجاهه لموسيقى المهرجانات فى "صحاب أونطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خص النجم حكيم، ”الخليج 365” خلال زيارته لمقر الجريدة، مساء اليوم الإثنين فى ندوة فنية، تحدث فيها عن مشاريعه الجديدة، وعن أغنيته الجديدة "صحاب أونطة"، التي احتفل بها وسط الزملاء في الجريدة.

كان فى استقبال حكيم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، ورئيس تحرير موقع عين المشاهير، وعدد كبير من الزملاء فى قسم الفن، وتحدث حكيم عن سر اتجاهه للجمع بين أغانيه الطربية وموسيقى المهرجانات فى أغنيته الجديدة "صحاب أونطة"، وتحدث حكيم أيضاً عن التطور الذى قدمه في الموسيقى، حيث علق قائلا: "الفنان يجب أن يكون متطوراً في الموسيقى ويواكب العصر، لاسيما أن هناك مطربين جيدين متواجدين على الساحة حالياً، وبصراحته المعهودة تحدث حكيم عن حبه لصوت مطرب المهرجانات "عمر كمال".

كما تحدث حكيم عن تجربته في السينما بفيلم على سبايسى"، والذى قدمه منذ أكثر من 14 عاماً، مؤكداً أنه أختار أن يستكمل طريقة في الغناء ولم يشغل نفسه بمنطقة جديدة، خاصة أنه حقق نجاحاً كبيراً في الغناء وأمضى سنوات عمره مطرباً، كما تطرق للحديث عن كواليس حبه وعشقه للخيل العربى الاصيل وأنه يمتلك "أسطبل" خيل في إحدى المناطق، ويوفر مناخ هادئ للخيل ويرعاهم، وتصريحات صادمة أخرى .

































Advertisements























































