شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يكشف لـ"الخليج 365" سبب تأجيل فيلم "الباب يفوت جمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم هانى رمزى، لـ"الخليج 365"، أن سبب تأجيل تصوير فيلم "الباب يفوت جمل" هو توقف حركة الطيران خاصة أن معظم أحداثه تدور فى الإمارات، وتسببت أزمة انتشار فيروس كورونا فى تأجيل تصويره أكثر من مرة منذ شهر فبراير الماضى.

وأضاف في تصريحاته أنه ليس لديه أي معلومات عن بدء تصوير الفيلم الذى يعيده إلى السينما بعد غياب أكثر من عامين، ويتمنى أن يخرج إلى النور خاصة أنه فكرة مختلفة وجديدة على السينما المصرية.

فيلم "الباب يفوت جمل" ينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية كعادته وهو من تأليف سامح سر الختم وإخراج أحمد البدرى ومن بطولة مى سليم وجارى ترشيح عدد من الأبطال.





ويعيد هذا العمل النجم هانى رمزى للسينما بعد غياب أكثر من عامين منذ قدم آخر أعماله فيلم "قسطى بيوجعنى" مع الفنانة مايا نصرى وحسن حسنى ومصطفى أبو سريع وآخرون ومن إخراج ايهاب لمعى، وتناول الفيلم حياة هانى رمزى البسيطة الذى يعمل محصل للفواتير واﻷقساط الخاصة باﻷجهزة الكهربائية، ويقع فى العديد من المفارقات الكوميدية التى يتعرض لها أثناء تأدية عمله.

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وأكد النجم هاني رمزي في تصريحات سابقة أنه لم يتعاقد على الجزء الثانى من فيلم "غبى منه فيه" بعد إعلان الشركة المنتجة نيتها لتقديم الجزء الجديد من العمل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة المنتجة بالفعل تحدثت معه ولم يتعاقد حتى الآن عليه مشيرًا إلى أنه على استعداد تام لتقديم الجزء الثانى منه.

وأشار هانى أن الشرط الوحيد هو السيناريو بحيث يكون أفضل من الجزء الأول الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء طرحه في السينمات منذ حوالى 16 عام، مشيرًا فى هذه الحالة سوف أقدمه.

الجزء الأول من فيلم "غبى منه فيه" عرض عام 2004، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وشارك فى بطولته هانى رمزى ونيللى كريم وطلعت زكريا وحسن حسنى ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج رامى إمام.