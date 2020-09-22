شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وأصدقاؤهما في أحدث ظهور على ضفاف النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان أحمد العوضي، بصحبه النجمة ياسمين عبد العزيز، في أحدث ظهور لهما وسط اصدقائهما على ضفاف النيل في أحد المطاعم، حيث نشر العوضي الصورة التي احتضن فيها ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليضيف عدد كبير من "القلوب الحمراء" للصورة.

وسرعان ما توالت تعليقات المتابعين على الصورة التي نشرها العوضي خلال دقائق قليلة، وحصدت الصورة عدد كبير من الاعجابات لتتخطي عشرات الآلاف.

وشارك أحمد العوضى فى أحدث أعماله من خلال مسلسل "شديد الخطورة"، ‏الذى يعرض على منصة watch it، ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

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مسلسل "شديد الخطورة" يخطط تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك العوضى فى موسم رمضان الماضى في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.