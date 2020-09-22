شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها وراء أشعة الشمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابسها الكلاسيكية وفي الخلفية أشعة الشمس، لتخطف الأنظار اليها في أحدث ظهور لها.

وكانت نانسى عجرم قد انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية "أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادى شرارة.

تحمل الأغنيات طابع الرومانسية والحب، حيث حرصت نانسى على تقديم أغنيات مختلفة بالشكل الكلاسيكى، خصوصاً أن الجمهور يحب نانسى فى أنواع الموسيقى التى تقدمها، حسب ما أكد أحمد ماضى لـ"الخليج 365".

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كما شاركت نانسى مؤخرا جمهورها بصورة جديدة مع ابنتها الصغيرة "ليا"، والتي دائما ما يؤكد الجمهور علي الشبه الكبير بينهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها "نتمنى أياما أفضل لجيلنا الجديد"، فى إشارة للأحداث السيئة التى يمر بهاَ وطنها لبنان، وذلك فى أول ظهور لها منذ انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضى.

وكانت وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة: "يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، لكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل"، وقد لاقت هذه التغريدة تفاعلا كبيرا بين متابعيها.