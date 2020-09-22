شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله لـ"تليفزيون الخليج 365": الحظ بيلعب دور مع فنانين ومش لازم كل الناس تكون عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان القدير صلاح عبد الله، إن النادي الأهلى كسب الدوري من قبل كورونا، مضيفاً الفرقة دي روح الفنلة الحمرا موجودة فعلاً وكمان روح الفنلة البيضا موجودة لكن ساعات بتكون في الجمهور الزملكاوي المخلص أكتر من اللاعيبة".

وأضاف خلال حواره مع "تليفزيون الخليج 365"، حيث أعد الحوار محمد محسوب، وأدارته رغدة بكر، : الأهلى حالته في الفترة الأخيرة متطمنش ومش دا الأهلى، وأنا قلقان على الأهلى والزمالك في بطولات إفريقيا لأن البطولات دي اللي بتعمل سمعة للبلد لأن اللي بيترفع هو علم مصر".

وتابع أن الرياضة أصبحت صناعة وأنه كان متحفظا عليها من قبل إلا أنه بعد ذلك اقتنع بها.

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من ناحية أخرى تحدث عن المسرح قائلاً : بيعجبني دماغ أشرف عبدالباقي في المسرح وباللي عمله في مسرح مصر وبقتضي بيه ونصيحته ليا بتكون في محلها، متابعاً "أتمني معملش دور أندم عليه ".

وقال صلاح عبدالله، إن الحضظ يعلب دوراً في بعض الأحيان مع البعض وكذلك الموهبة، مضيفاً"في شغلانتنا في إتنين نجم وممثل والنجم مش شرط يكون ممثل قوي والممثل القوي مش شرط يكون نجم والذكاء إني بلعب في منطقة التمثيل اللي نجحت فيها"، متابعاً : مش لازم كل الناس تكون ناجحة زي عادل إمام وهو فنان حالة مستثناه، ومش شرط كل اللي اشتغلوا في التمثيل يكونوا عمرو دياب وعادل إمام.

في ساق متصل قال : عمرو دياب صاحبي وكنت بلاعبه بلياردو أيام مسلسل الملك فاروق، وهو زكي، وكان بيتصل بيا بعد حلقات مسلسل الملك فاروق يسألني عن حاجات".