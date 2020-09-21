محمد الشرنوبي يحصد أوّل مليون عن أغنية “قلبي ارتاح”

متابعة بتجـــــــــــرد: حققت أغنية “قلبي ارتاح” للنجم المصري محمد الشرنوبي أكثر من مليون مشاهدة بعد 3 أيام على طرحها عبر موقع “يوتيوب”.

وتلقى الأغنية انتشارًا واسعًا منذ طرحها عبر المتاجر الموسيفية الكبرى. وأعرب محمد الشرنوبي عن سعادته بالنجاح الذي تحققه الأغنية في هذه المناسية فكتب عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: “اول مليون في ٣ ايام لاغنية قلبيارتاح، النجاح اللي الأغنية محققه مخليني بجد فخور ان عندي جمهور عظيم و مخلص زيكوا ، ألف ألف شكر استعدوا لمفاجآت و أغاني جاية كتير قريب اوي”.

أغنية “قلبي ارتاح” من ألحان محمد الشرنوبي، كلمات محمد يسرى وتوزيع مصطفى الحلوانى وهي أغنية مكتملة العناصر من حيث النص واللحن والتوزيع الموسيقي.

جدير ذكره محمد الشرنوبي قدّم أغنية “قلبي ارتاح” لأوّل مرّة في حفل زفافه من زوجته راندا رياض.