نانسي عجرم بصور جديدة من حفل “تيك توك”.. “الموسيقى هي الحياة”

متابعة بتجــــــــــرد: على وقع النجاح المتواصل لحفلها الأونلاين على موقع “تيك توك”، نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورًا جديدة من كواليس الحفل عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي. وظهرت نانسي في الصور بلقطات مميّزة نالت استحسان المتابعين، وعلّقت بالقول: “الموسيقى هي الحياة. لذلك لقلوبنا دقات”. وحصدت صور نانسي عجرم عشرات آلاف الإعجابات (Likes) والتعليقات في ساعات قليلة جدًا. جدير ذكره أن هاشتاغ #حفل_نانسي_تيكتوك تصدّرت قائمة العبارات الأكثر تداولًا على موقع “تويتر” طيلة الأيام الماضية وذلك نظرًا للتفاعل الكبير الذي حصده الحفل في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

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