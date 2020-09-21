انخفاض قياسي بعدد مشاهدي حفل جوائز "إيمي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات لمحطة "إيه.بي.سي" التابعة لشركة "والت ديزني"، الإثنين، أن عدد المشاهدين لحفل توزيع جوائز "إيمي"، الأحد، عبر التلفزيون تراجع إلى مستوى قياسي بلغ 6.1 مليون.

وقبل عام شاهد نحو 6.9 مليون شخص الحفل على شبكة "فوكس".

وأقيم العرض دون سجادة حمراء أو متفرجين بشكل مباشر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقدم العرض جيمي كيميل وتضمن ردود فعل مباشرة من المرشحين من منازلهم ومواقع أخرى في شتى أنحاء العالم.