وزير الخارجية البريطاني: معاهدات السلام بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل خطوة بالغة الأهمية نحو السلام في الشرق الأوسط المزيد

أشادت بريطانيا، الإثنين، بمعاهدات السلام بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل، والتي وقعت مؤخرا في حديقة البيت الأبيض بواشنطن بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "معاهدات السلام بين الإمارات والبحرين وبين إسرائيل خطوة بالغة الأهمية نحو السلام في الشرق الأوسط".

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وفي 15 سبتمبر/أيلول وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل رسميا معاهدة السلام في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى.

ووقع معاهدة السلام عن الجانب الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، كما مثّل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما، حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.