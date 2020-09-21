رشا مهدي تدعم مؤسسة شباب بتحب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة رشا مهدي مؤسسة شباب بتحب مصر، التي تقوم بتنظيف الشوارع والشواطئ، بمناسبة اليوم العالمي للنظافة، الذي وافق 19 سبتمبر الجاري.

ونشرت رشا صورة لها، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "أنا أدعم اليوم العالمي للنظافة في مصر 2020".

وتابعت: "شباب بتحب مصر اسم على مسمى واللي يحب بلده يحافظ عليها، تحية كبيرة وكل الدعم للأبطال".

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مسلسل "اطمني"، الذي تدور أحداثه في 60 حلقة، تأليف أحمد صبحي، إخراج أحمد يسري، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، ويشاركها البطولة أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، شيرين.