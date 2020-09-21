الخميس.. كريم فهمي ضيف برنامج "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفنان كريم فهمي، ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر شاشة CBC، يوم الخميس القادم

في تمام التاسعة مساءً.

ويحكي فهمي كواليس مسلسله الأخير "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان شريف منير، والذي لاقى نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي.

ويتحدث كريم فهمي خلال حواره مع منى الشاذلي، عن أكثر المشاهد التي تعلق بها خلال العمل، مشيدا بنجوم العمل وتعاونه معهم طوال فترات التصوير.

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وقال فهمي إن شخصية "مراد السويفي" التي قدّمه في العمل، من أقرب الشخصيات إلى قلبه، لافتا إلى أن الدور بمثابة "منطقة محببة" له في التمثيل.

وعبّر كريم فهمي عن سعادته بردود الأفعال الكبيرة على الشخصية التي قدّمها في "ونحب تاني ليه"، والتي كانت مثار أحاديث السوشيال ميديا طوال شهر رمضان الماضي.

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة النجوم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، تارا عماد، عماد رشاد، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج سينرجي.