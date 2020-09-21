أحدث ظهور لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره بصورة تجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "العوضي" في الصورة وهو يحتضن ياسمين عبدالعزيز، ووضع قلوب في تعليقه.

وكان أحمد العوضي قد أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز أول مايو الماضي، وغير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية على ‏"فيسبوك".

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أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، من إخراج بيتر ميمي.

بينما شاركت ياسمين عبد العزيز في مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة شريف منير، وكريم فهمي، وعلا رشدي، وإسلام جمال، وسمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري