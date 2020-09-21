سهير المرشدي.. لهذا السبب طلبت الطلاق من كرم مطاوع وهذه أبرز أعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة الكبيرة سهير المرشدي بعيد ميلادها، اليوم الموافق 21 سبتمبر .

ولدت الفنانة سهير المرشدي في قرية خرسيت بمدينة طنطا عام 1946، وتزوجت "المرشدي" من الفنان كرم مطاوع وأنجبا ابنتهما الفنانة حنان مطاوع.

في هذا التقرير نستعرض لكم حكايات سهير المرشدي:

البداية

حصلت الفنانة سهير المرشدي من مديرة مدرستها على شهادة تقدير عن دورها في مسرحية "الأميرة العمياء"، ثم بعدها درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية.

أشهر أعمالها التليفزيونية

شاركت "المرشدي" في عدة أعمالًا تليفزيونية أبرزها "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "بوابة الحلواني"، "لا أحد ينام في الإسكندرية"، "موعد مع الوحوش"، "أريد رجلاً"، "طايع"، "النار والطين"، "طريق الخوف".

الجوائز

حصدت سهير المرشدي الكثير من الجوائز من المهرجانات المختلفة، وحازت على وسام الفنون والآداب من مهرجان قرطاج بتونس، وانتخبت رئيسة لمجلس إدارة جمعية أنصار التمثيل والسينما.

تعارفها على كرم مطاوع

قالت الفنانة سهير المرشدي، في حوار مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "فحص شامل"، إنها تعرفت على زوجها الفنان والمخرج الراحل كرم مطاوع الذي كان أستاذا في أكاديمية الفنون، وخلال دراستها هناك تعرفت عليه، مشيرةً إلى أنها كانت تكرهه، ولم تكن حريصة على حضور محاضراته لكنها اكتشفت بعد ذلك أن كل المسرحيات التي تحبها من إخراجه وحضرت له مسرحية شارك في بطولتها مع الفنانة سناء جميل، فبدأت العلاقة بينهما.

أضافت أيضًا أن العلاقة بينهما كان يسودها الاحترام، ولم يتطاول أحدهما على الآخر رغم أنهما كانا يختلفان كثيرًا، حتى أحبته وأحبها وتزوجا.

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كشفت المرشدي أنها طلبت من كرم الطلاق عندما تزوج زوجته الثالثة ماجدة عاصم ولم تستطع تقبل ما فعله.

إشادة محمد عبد الوهاب بصوتها

أشاد موسيقار الأجيال الفنان محمد عبدالوهاب بالفنانة سهير المرشدي وصوتها واصفًا إياها بأنها تجيد الغناء، وعلقت الفنانة سهير المرشدي على الأمر في برنامج "حوار صريح جدًا" بأنها سعيدة جدًا، حين يشهد الأستاذ على التلميذ أن يفرح.

أبرز مسرحياتها

قدمت "المرشدي" العديد من المسرحيات، منها "زقاق المدق" و"النسر الأحمر" و"ايزيس" و"حدث في أكتوبر"، "مراتي حنان"، "معروف الإسكافي".

الأفلام

شاركت الفنانة سهير المرشدي في السينما بعدة أفلام أبرزها "المشاغب"، "صبيان وبنات"، "القاهرة 30"، "جريمة في الحي الهادي"، "جفت الأمطار"، "شنطة حمزة"، "الخروج من الجنة"، "الزوجة الثانية"، "السيد البلطي"، غيرها، "البوسطجي".

سبب اخفاء خبر حمل ابنتها حنان مطاوع

قالت الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، إن ابنتها الفنانة حنان مطاوع، طلبت منها عدم الإعلان عن حملها، وبالفعل احترمت رغبتها في التكتم على حملها وولادتها حتى أعلنت "حنان" الأمر بنفسها.

وأكدت في تصريح خاص لمصراوي، أن ابنتها لم تظهر عليها علامات الحمل حتى اقتراب موعد الولادة، وكانت تصور مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "لمس أكتاف"، وهي حامل.

وتابعت: "إحساس أول حفيد، هو إحساس سعادة لا يوصف، فمنذ أيام كنت مصابة بنزلة برد، وخفت من الاقتراب منها حتى لا تتأذى هي وحنان".